Roma: corridore etiope scompare prima della maratona, indaga la polizia

Belayneh Solomon, 26 anni, si era iscritto alla competizione di domenica ma non si è presentato. Gli organizzatori dell’«Acea run» hanno denunciato il fatto

Si indaga a Roma sulla scomparsa di un top runner etiope che avrebbe dovuto partecipare alla maratona di domenica scorsa. L’uomo, Shimeles Belayneh, 26 anni, era arrivato nella Capitale con il suo gruppo sportivo, per partecipare alla gara.

Alloggiava in una stanza d’albergo in via Giovanni Amendola e, domenica sera, sarebbe dovuto ripartire per l’Etiopia. Sabato sera, pero’, subito dopo la cena e’ scomparso.

Nessuno lo ha piu’ visto neanche ai nastri di partenza della corsa.

Domenica sera i responsabili del gruppo sportivo ne ha denunciato la scomparsa alla polizia. Nella sua camera d’albergo sono stati trovati tutti gli oggetti personali.