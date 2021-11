Roma: corteo e sit-in in centro, strade chiuse e bus deviati

Domani e domenica

Domani, dalle 14,30 alle 20, un sit-in e’ in programma al Circo Massimo, dalle 14,30 alle 20. Possibile deviazione per le linee di bus.

Dalle 15 alle 19, un corteo sfilera’ da piazza dell’Esquilino a piazza Madonna di Loreto attraversando via Cavour e via dei Fori Imperiali. Deviate le linee di bus. Domenica, dalle 6 alle 23, per un evento culturale, sara’ chiuso viale Ettore Franceschini, tra via Meuccio Ruini e via Amedeo Sommovigo. Deviate le linee di bus.

Sempre domenica, dalle 9 alle 19, per una festa patronale, sara’ chiusa via Andrea Doria, tra via Ruggero di Lauria e largo Trionfale. Deviate le linee di bus. Ulteriori dettagli e aggiornamenti in tempo reale su romamobilita.it