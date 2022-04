Roma da bollino rosso il primo maggio, ‘concertone’ e corteo in centro

Traffico e bus deviati

Concerto del primo maggio e corteo in centro, con traffico e linee bus deviate a Roma. Lo rende noto Roma servizi per la mobilità. In particolare, domenica primo maggio, dalle 15 alle 24, in piazza San Giovanni è in programma il tradizionale concerto. Dalle 9 del mattino saranno previste chiusure al transito tra via Carlo Felice, piazza Porta San Giovanni e via Emanuele Filiberto.

Il traffico sarà deviato su via Amba Aradam, via Merulana, via Nola, via Santa Croce in Gerusalemme, via Magna Grecia, piazzale Appio e via La Spezia. Dalle 8 deviate le linee del trasporto pubblico e dalle 15 sarà chiusa la stazione San Giovanni delle metro A e C. Inoltre, domenica, dalle 14 alle 20, una manifestazione si svolgerà in piazza Bocca della Verità. Possibile deviazione per i bus della zona.

Lunedì 2 maggio, dalle 10 alle 13,30, un corteo sfilerà da piazza della Repubblica a piazza Madonna di Loreto attraversando viale Terme di Diocleziano, via Giovanni Amendola, via Cavour, largo Corrado Ricci. Bus deviati.