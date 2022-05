Roma, danneggia con la sua Maserati scalinata Trinità dei Monti

Denunciato un saudita

E’ stato individuato l’uomo che due notti fa, a bordo di una Maserati, ha danneggiato alcuni gradini della scalinata di Trinita’ dei Monti a piazza di Spagna e poi si e’ dato alla fuga. Tutto merito di una pattuglia della Polizia di Stato, Ufficio di Frontiera dell’aeroporto di Malpensa, che ha fermato una persona di 37 anni, saudita, che non risultava essere arrivata in aeroporto con alcun volo, ne’ tantomeno essere in procinto di partire.

Nel chiarire le ragioni della presenza in aerostazione, l’uomo ha raccontato agli agenti di aver dovuto riconsegnare un’autovettura noleggiata alcuni giorni prima presso la filiale di una societa’ di autonoleggio a Malpensa.

Dalla copia del contratto di noleggio, e’ emerso che la vettura in questione era una Maserati.

L’uomo, fermato all’aeroporto di Malpensa proprio poco dopo aver restituito l’auto di lusso, la Maserati filmata dalle camere di piazza di Spagna, e’ stato denunciato per danneggiamento aggravato di beni culturali e monumentali.