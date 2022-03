Roma, danneggiato il nuovo marciapiede di via del Tritone, dopo appena 48h dalla sua inaugurazione

Presidente Municipio I Bonaccorsi, "ho parlato con il Comune, stanno verificando"

Danneggiato dopo 48 h dall’inaugurazione: questo il destino del marciapiede in via del Tritone a Roma, che aveva subito un restyling per aumentare lo spazio per i pedoni ma sembra sia stato usato dai camion per il carico e scarico merci. “La competenza dei lavori è comunale. In ogni caso domani vedrò i commercianti del centro storico e immagino che affronteremo il tema del carico e dello scarico delle merci, e del rifacimento delle strade. Ho sentito” l’assessora ai lavori pubblici di Roma Capitale Segnalini che stava verificando”. Lo ha detto, all’ANSA, la presidente del Municipio I di Roma, Lorenza Bonaccorsi.