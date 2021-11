Roma: deraglia tram della linea 3 a Trastevere

Il deragliamento è avvenuto in via Girolamo Induno di fronte al cinema Troisi

È notizia dell’ultima ora il deragliamento di un tram della linea 3 a Trastevere. L’incidente non ha riportato feriti, fortunatamente, viste anche le basse velocità con le quali i tram sono obbligati a viaggiare; a causa della situazione a dir poco instabile delle rotaie sulle quali poggiano.

Le cause del deragliamento sono ancora al vaglio degli inquirenti, potrebbe però aver influito la grande mole di pioggia che sta cadendo su Roma in questi giorni. Un evento che si sapeva sarebbe accaduto, visto anche lo stato della rete tranviaria romana, da tempo sotto la lente d’ingrandimento per la sua instabilità e arretratezza infrastrutturale. Come in ogni situazione serve sempre un evento a far scattare quel qualcosa che migliori lo stato delle cose, che non sia proprio questo deragliamento a far scoccare una scintilla in Campidoglio?