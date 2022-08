Roma: donna accoltellata vicino a Trastevere, è in pericolo di vita

E' senza fissa dimora ed è stata ferita al volto e al torace

E’ una senza fissa dimora la 47enne italiana accoltellata oggi pomeriggio in via degli Orti di Cesare, all’incrocio con via Portuense, nel quartiere romano Monteverde. La donna ferita al volto e al collo si trova ricoverata all’ospedale San Camillo. Sul posto i poliziotti della Squadra Mobile di Roma e i colleghi del Reparto Volanti.

Secondo una prima ricostruzione, la donna è stata colpita da diverse coltellate ed è stata ferita al volto e sul torace: ad agire una persona che sarebbe stata vista da un testimone. Ancora non è chiaro se l’aggressione sia avvenuta in strada, o in un androne di un palazzo.

Al vaglio della polizia, che sta ascoltando testimoni, anche le telecamere presenti in zona. Al momento non si esclude che si ipotizza che ad accoltellarla sia stato un uomo che poi e’ fuggito.