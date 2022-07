Roma: fa volare drone sopra Colosseo, denunciato turista

Il dispositivo è è stato posto sotto sequestro.

Denunciato turista 27enne responsabile del volo non autorizzato di un drone all’interno del parco archeologico del Colosseo, a Roma.

Gli agenti dell’Unità di sicurezza pubblica ed emergenziale, in servizio di controllo anti abusivismo nella zona, hanno fermato il giovane mentre era intento a far volare il dispositivo, in violazione della normativa vigente.

Il 27enne è stato quindi accompagnato negli uffici per svolgere le procedure di identificazione e di denuncia. Il drone è stato posto sotto sequestro.