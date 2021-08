Roma: Fd’I, primo temporale violento d’agosto ha messo in ginocchio la città

Arrivano le prime reazioni al violento nubifragio che ha colpito Roma in queste ore

“Il primo temporale violento d’agosto ha messo in ginocchio la città. Dopo cinque anni di mancanza di manutenzione dei tombini e caditoie era prevedibile che sarebbe accaduto tutto questo”. Così in una nota Fulvio Giuliano dirigente nazionale Fd’I, Luca Arioli e Danila Damia dirigenti Municipio Roma V. “Tante sono state le criticità registrate – aggiungono – alberi caduti e strade e sottopassi allagati. Un fiume in piena in via Palmiro Togliatti davanti al V Municipio.

Grazie all’intervento della polizia locale e dei vigili del fuoco ma soprattutto dei cittadini e dei negozianti che si sono messi a pulire le caditoie per far defluire l’acqua, mentre l’amministrazione Raggi ancora una volta si è contraddistinta per inutilità e incompetenza”.