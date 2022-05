Roma-Feyenoord, il 25/5 Capitale blindata per la finale e maxischermi all’Olimpico

Circa 1.000 agenti per ordine pubblico. Nel centro di Roma monumenti transennati. Vietati la vendita e il trasporto nella pubblica via di bottiglie in vetro

Saranno circa 1.000 gli operatori delle forze dell’ordine impegnati nella capitale per l’ordine pubblico nelle ore piu’ calde di mercoledi’ 25 maggio quando a Tirana la Roma giochera’ la finale di Conference League con il Feyenoord.

Secondo quanto si apprende, l’organizzazione di polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale di Roma Capitale, messa in campo dalla prefettura, sara’ la stessa degli Europei di calcio dello scorso anno: ci saranno serrati controlli allo stadio Olimpico, dove sono previsti maxi schermi, mentre in centro, dalle 7 del 25 maggio alle 7 del 26, saranno transennate, tra le altre, la fontana di piazza Navona, la fontana di Trevi, la fontana della Barcaccia e le fontane di piazza del Popolo.

Ci sara’ inoltre un presidio continuo a Trinita’ dei Monti. Osservati speciali i pub del centro storico ed eventuali eventi post partita, con i festeggiamenti in caso di vittoria dei giallorossi di Jose’ Mourinho.

Occhio anche ai mezzi pubblici: l’ultima corsa della metro sara’ alle ore 22 del 25 maggio e non vi saranno altri treni fino alle 3 del giorno successivo. Vietata la vendita – con decreto del prefetto Matteo Piantedosi – per asporto delle bevande in bottiglia e delle confezioni in vetro ad eccezione di generi alimentari di prima necessita’ nelle confezioni in vetro. Nell’area del primo Municipio, dalle 17 del 25 alle 7 del 26, vietati infine la vendita e il trasporto nella pubblica via di bottiglie in vetro.