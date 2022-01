A pochi passi dal Vaticano

Share on WhatsApp

Share on LinkedIn

Incendio in un appartamento in via Monte del Gallo, a pochi passi dal Vaticano, a Roma. Una donna di 80 anni e’ stata soccorsa e salvata dai carabinieri della Compagnia di San Pietro.

L’anziana, intossicata dal fumo, e’ stata trasportata dai sanitari del 118 in codice rosso all’ospedale Sant’Eugenio. Sul posto anche I vigili del fuoco.