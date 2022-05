Roma: gli rompono il naso con testata, studente aggredito a Ponte Sisto

Il 19enne di Bergamo era in gita con la sua classe

Share on WhatsApp

Share on LinkedIn

Uno studente 19enne di Bergamo, giunto a Roma in gita con la sua classe, è stato aggredito e ferito, ieri sera, in zona Ponte Sisto. Secondo la ricostruzione fatta agli investigatori, il giovane sarebbe stato avvicinato da un cittadino straniero che gli ha chiesto dei soldi per acquistare bevande alcoliche.

Al diniego del giovane, l’uomo lo ha colpito al volto con una testata e poi è scappato.

Il ragazzo è stato trasportato al pronto soccorso dell’Umberto I dove i medici di hanno riscontrato la frattura scomposta del setto nasale e una prognosi di guarigione di 30 giorni.

Gli agenti del commissariato Trastevere sono alla ricerca dell’aggressore.