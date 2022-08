Si indaga per omicidio

È stato accoltellato nell’androne di un palazzo un uomo, 39 anni, in via Locorotondo, a Roma, intorno alle ore 17. La vittima, 39 anni, che ha riportato diverse ferite sulle braccia e sull’addome, è stata portata in codice rosso al Policlinico Casilino.

Sul posto sono intervenute le volanti e la squadra mobile della polizia di Stato. È stata fermata una persona, italiana, anche se sono ancora in corso gli accertamenti.

Si indaga per tentato omicidio.