Roma: grave incidente in via di Boccea, morta 35enne

Grave figlia 15enne trasportata al Gemelli

Un morto e cinque feriti di cui due gravi. E’ il bilancio dell’incidente automobilistico avvenuto questa notte a Roma In via di Boccea e che coinvolto complessivamente quattro veicoli dei quali due in marcia. Una Toyota Yaris, dalle prime ricostruzioni della Polizia di Roma Capitale, intorno all’una avrebbe urtato due auto prima di ribaltarsi. Uno dei mezzi coinvolti e’ andato a sbattere contro un’altra auto in sosta. La donna alla guida della Toyota, una 35enne italiana e’ morta dopo essere stata trasportata in gravi condizioni in ospedale.

A bordo dell’auto era presente la figlia di 15 anni che e’ attualmente ricoverata all’ospedale Gemelli in codice rosso. I conducenti e i passeggeri degli altri veicoli, un uomo italiano di 24 anni e due cittadini peruviani di 35 e 31 anni a bordo sono stati portati all’ospedale Santo Spirito per gli accertamenti di rito.

Una terza cittadina peruviana, e’ stata portata in codice rosso all’ospedale San Camillo. In corso accertamenti per risalire all’esatta dinamica dei fatti.