Trasportata in codice rosso al Gemelli. Sono in corso gli accertamenti dei militari al fine di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.

Share on WhatsApp

Share on LinkedIn

Una ragazza di 16 anni è stata trovata riversa a terra in un cortile condominiale in via Mattia Battistini, a Roma. La ragazza perdeva sangue dalla testa e dalla bocca. Da una prima valutazione dei carabinieri intervenuti sul posto, la 16enne sarebbe precipitata dalla finestra di un appartamento.

La ragazza, che è molto grave, è stata trasportata in codice rosso al Gemelli.

Sono in corso gli accertamenti dei militari al fine di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.