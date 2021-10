Roma: Gualtieri, complimenti a carabinieri per operazione stamattina a Tor Bella Monaca

Intervento mirato a verificare la presenza di allacci abusivi a corrente e acqua

“Voglio complimentarmi con le forze dell’ordine e con l’Ater per questa operazione di oggi che si inserisce in una serie di interventi per la presenza dello Stato e della legalità”.

Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in occasione della visita a Tor Bella Monaca, in riferimento all’operazione condotta stamattina, dalle prime luci dell’alba, dai carabinieri in via Santa Rita da Cascia 30, al fine di verificare la presenza di allacci abusivi alla corrente elettrica ed alle condutture dell’acqua.