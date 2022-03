“Continuerò a lavorare da casa per la nostra città”

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, è postivo al Covid. E’ lo stesso primo cittadino della Capitale ad annunciarlo su twitter: “Oggi ho fatto un tampone di controllo e purtroppo sono risultato positivo al Covid. Sto bene e sono in autoisolamento. Continuerò a lavorare da casa per la nostra città, sperando di tornare al più presto in Campidoglio”.