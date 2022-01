Roma: in 40 per video Trap, condomini spaventati chiamano 112

Il fatto è avvenuto ieri in un condominio di via del Commercio a Roma, in zona Ostiense.

Una quarantina di giovani incappucciati e armati di bastoni. E’ questa la segnalazione arrivata ieri al 112 da parte di alcuni condomini di una palazzina in via del Commercio, in zona Ostiense, a Roma.

Ma quella che sembrava una ‘punta’ per una rissa era in realta’ un ritrovo per un video musicale di genere Trap. A scoprirlo i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma intervenuti sul posto che hanno identificato 18 ragazzi – 13 maggiorenni e 5 minorenni – pronti a mettere in scena il video.

Gli altri, dopo aver visto i militari, sono invece fuggiti. Nel corso dei controlli in un sottoscala e’ stata ritrovata anche una pistola scacciacani priva di tappo rosso e con colpi a salve all’interno.