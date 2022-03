Roma: in Assemblea capitolina ok a mozione per taser a vigili

Nanni (Lista Calenda), proposta nuova dotazione a Polizia Locale

Arriva l’ok dall’Assemblea capitolina per dotare la Polizia locale dei taser. E’ stata infatti approvata una mozione, a prima firma del consigliere della Lista Calenda Dario Nanni, che impegna la Giunta e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri a lavorare per dotare la polizia municipale della pistola ad impulsi elettrici.

“Esprimiamo grande soddisfazione per la convergenza dell’Aula Giulio Cesare sulla nostra proposta. Da alcuni giorni lo strumento dato in dotazione alle forze dell’ordine e’ stato usato con risultati soddisfacenti risolvendo spesso situazioni che avrebbero potuto divenire pericolose per gli agenti e i cittadini coinvolti. Con il voto odierno si da una risposta concreta alle richieste degli operatori di Polizia Locale che ne amplia la dotazione a tutela dell’ incolumita’ e della sicurezza degli agenti e dei cittadini”. Cosi’ in una nota il consigliere della lista Calenda Dario Nanni.