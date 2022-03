Roma: in travaglio sulla Pontina partorisce con aiuto degli agenti

"Benvenuto Alessandro"

Aveva fretta di nascere il piccolo Alessandro ed ha costretto Daniele, che immaginava di diventare padre nel confort di un ospedale, a fermarsi con l’auto sulla Pontina e ad assistere Isabella mentre partoriva. Ma non erano soli. Due poliziotti in servizio di controllo del territorio si sono assicurati che il parto avvenisse in sicurezza e poi, quando Alessandro è venuto alla luce, hanno accompagnato la neo famiglia all’ospedale più vicino a sirene spiegate e con la strada aperta da tutte le pattuglie di zona.

“Benvenuto Alessandro ed ancora auguri ai neo genitori”.

La Questura di Roma si unisce agli auguri che insieme ai colleghi del commissariato Spinaceto che “hanno avuto l’onore di fare, sicuramente per primi, ai neo genitori”.