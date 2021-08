Roma: incendio autodemolitore in via Acqua Acetosa

I vigili del fuoco sono attualmente impegnato oltre che a spegnere l'incendio ad evitare che possa propagarsi anche all'esterno dell'attività, dove si trova l'edificio della motorizzazione civile.

Incendio autodemolitore in via Acqua Acetosa a Roma

Autodemolitore in fiamme in via Acqua Acetosa Ostiense a Roma. Il rogo è divampato poco prima delle 12 all’altezza del civico 41. Sul posto sono arrivati, oltre ai vigili del fuoco, anche gli agenti di polizia locale di Roma Capitale del IX gruppo Eur.

Nell’impianto di autodemolizione in cui si è sprigionato l’incendio, stanno bruciando le carcasse di decine di auto. Il fumo che ne scaturisce, a causa della combustione di plastiche ed oli, è denso e maleodorante. Sul posto stanno lavorando tre squadre di vigili del fuoco con tre autobotti e il carro autoprotettori.

I vigili del fuoco sono attualmente impegnato oltre che a spegnere l’incendio ad evitare che possa propagarsi anche all’esterno dell’attività, dove si trova l’edificio della motorizzazione civile.