Nessun ferito

Questa notte, poco prima dell’una, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Nomentana 126 a Roma per l’incendio in un appartamento. Nessuna persona è rimasta coinvolta ma le fiamme hanno completamente distrutto l’abitazione al piano quinto in una palazzina di sette. Sul posto presenti anche le forze dell’ordine, il 118, i tecnici Acea reti ed Italgas.