Roma: incendio in un appartamento ad Arsoli, soccorsi tre minorenni

Alle 3 circa di questa notte, la Sala operativa del comando vigili fuoco di Roma ha inviato due squadre operative, un’autobotte, un’autoscala e il TA/6 per l’incendio di un appartamento nel Comune di Arsoli in piazza Amico d’Arsoli,11. L’incendio si è sviluppato in una stanza al primo piano di un’abitazione in una palazzina di tre piani. Tre ragazzi minorenni sono stati assicurati alle cure sanitarie per avere inalato del fumo. Nessun danno alle strutture.