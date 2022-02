Fortunatamente nessun ferito

I vigili del fuoco al lavoro nel quartiere Aventino per l'incendio di un appartamento

Incendio in un appartamento ieri sera alle 20:20 circa, in via della Fonte di Fauno 12, all’Aventino, a Roma. Sul posto i vigili del fuoco del Comando di Roma. Le fiamme sono partite dalla veranda e si sono propagate all’interno dell’abitazione distruggendola parzialmente. Tre le camere bruciate.

In corso gli accertamenti per stabilire le cause dell’incendio. L’appartamento è stato ritenuto al momento inagibile.

Nessuna persona, secondo quanto si apprende, è rimasta ferita.