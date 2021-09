Interdette alcune stanze ai piani sovrastanti da quelle interessate dalle fiamme.

L'incendio in un appartamento in zona Magliana, a Roma

Incendio in un appartamento al secondo piano di una palazzina in via Giovanni Battista Aleotti 19 incrocio con via della Magliana, alle 23.30 di ieri sera.

Sul posto 3 squadre dei vigili del fuoco del comando di Roma.

Nel rogo una persona è rimasta ferita e trasportata in ospedale e sono state interdette alcune stanze ai piani sovrastanti da quelle interessate dalle fiamme.