E' accaduto in via dei Levi 7

Vigili del fuoco al lavoro in via dei Levi 7, nel quartiere Quadraro a Roma per un incendio in un’attività commerciale. Il locale, circa 40 mq ubicato al piano terra di un palazzo, è stato gravemente danneggiato all’interno dalle fiamme.

A scopo precauzionale sono state interdette le camere dell’appartamento soprastante il negozio bruciato. Nel rogo, secondo quanto si apprende, nessuno è rimasto ferito.

Sul posto anche gli agenti della polizia e il personale sanitario del 118.