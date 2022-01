10/15 persone evacuate.

Un incendio e’ divampato questa mattina in un locale adibito a vecchio panificio di proprieta’ dell’Ater, in via Capraia, nel quartiere Tufello di Roma. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato e i vigili del fuoco che hanno soccorso e salvato un uomo di 57 anni, che aveva occupato l’immobile.

L’uomo e’ stato affidato alle cure dei volontari del 118.

L’appartamento, andato a fuoco e dichiarato inagibile, si trova in uno stabile dove vivono 10/15 persone, tutte evacuate.