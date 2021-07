Fortunatamente non ci sono stati feriti

Incidente stradale stamattina in via Augusto Conti, in zona Monte Mario, a Roma.

Un’auto, una Lancia Y, si è ribaltata su un fianco. Sul posto la polizia locale di Roma Capitale e i vigili del fuoco, allertati dal 118. Dalle prime informazioni, le persone a bordo della vettura non sarebbero fortunatamente rimaste ferite.

I vigili urbani sono al lavoro per la gestione della viabilità nella zona.