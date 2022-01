Scontro tra un'auto e un motoveicolo

Un italiano di 40 anni è morto, ieri sera poco dopo le 20, in un incidente stradale avvenuto tra un’auto e un motoveicolo in via di Torrevecchia all’incrocio con via Dolcedo a Roma. Il sinistro ha visto coinvolti una Opel Corsa e uno scooter Honda SH sul quale viaggiava la vittima.

L’automobilista, italiano di 42 anni, si è subito fermato.

Negativi gli esiti degli esami tossicologici e alcolemici di rito disposti per il 42enne. Al vaglio dei caschi bianchi l’esatta dinamica di quanto accaduto.