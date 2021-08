Roma: incidente stradale in viale della Primavera, muore donna di 34 anni

L'incidente mortale è avvenuto nel pomeriggio, in prossimità di via Casilina, quadrante est della Capitale

Una donna di 34 anni è morta, oggi pomeriggio, in seguito ad un incidente stradale avvenuto a Roma in viale della Primavera in prossimità del civico 93. Lo scontro è avvenuto tra un’Audi e una Smart intorno alle ore 16 in direzione di via Casilina. A seguito del violento urto la Smart ha finito la corsa contro due veicoli in sosta. La conducente della smart, donna di origine albanese di 34 anni, è deceduta. Inutili i tentativi di rianimazione da parte del 118. Alla guida dell’Audi un ragazzo di 21 anni, che ha riportato alcune ferite lievi ed è stato accompagnato presso l’ospedale San Giovanni per le cure del caso. Per lui richiesti gli esami tossicologici di rito. Sul posto intervenute le pattuglie del V Gruppo Prenestino della polizia locale di Roma Capitale che si stanno occupando dei rilievi per ricostruire esatta dinamica di quanto accaduto. Sopraggiunte ulteriori unità della Polizia Locale in ausilio per la momentanea chiusura della strada e la deviazione del traffico veicolare, al fine di consentire tutti gli accertamenti del caso.