Roma: incidente sul Gra, ferito motociclista

Una persone che viaggiava in sella ad una moto è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi sul Grande raccordo anulare di Roma, nei pressi dell’uscita per la Salaria.

Il sinistro sarebbe stato causato da un tamponamento tra il centauro ed un altro mezzo. Per permettere l’atterraggio di una eliambulanza, la polizia stradale ha disposto la chiusura del traffico in entrambi i sensi di marcia.

La circolazione sul Gra è ripresa circa 40 minuti dopo ad eccezione della complanare di uscita sulla Salaria. Sul posto sono intervenute le squadre Anas, la Polizia Stradale e il personale del 118 per gli accertamenti della dinamica e per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.