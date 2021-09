Per il centauro non c'è stato nulla da fare

Un 35enne di Roma è morto in un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio prima delle 15 su via Flaminia Nuova in direzione Gra. La vittima viaggiava in sella ad una moto Yamaha quando, per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale di Roma Capitale del XV Gruppo Cassia, ha tamponato una Altea.

Per il centauro non c’è stato nulla da fare. Inevitabili le ripercussioni sul traffico che è tutt’ora congestionato a partire da viale di Tor di Quinto.