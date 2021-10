E' accaduto all'alba sulla via Ostiense

Incidente all’altezza del civico 1693 di via Ostiense alle 5:00 di questa mattina, quando i vigili del fuoco sono intervenuti per uno scontro tra un autobus di linea, 017 dell’Atac fuori servizio, e un’automobile Nissan Qashqai.

Nell’impatto ha perso la vita il giovane automobilista 29enne, mentre l’autista del bus è stato trasportato all’ospedale in codice rosso. Via Ostiense è stata chiusa su entrambi i lati. Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso.