Roma: investe due minori e scappa, denunciato

È accaduto ieri pomeriggio intorno le 16.30, quando in Viale delle Belle Arti, all'altezza della Galleria di Arte Moderna

Due fratelli di 8 e 16 anni di origine bengalese sono stati investiti da un auto che si e’ allontanata dopo l’urto, ieri pomeriggio intorno le 16.30 in viale delle Belle Arti, all’altezza della Galleria di Arte Moderna, nel quartiere Parioli di Roma. I fratelli sono stati investiti mentre stavano attraversando la strada in compagnia del padre; portati presso l’ospedale Bambin Gesu’, non sarebbero in pericolo di vita.

Sul posto sono sopraggiunte le pattuglie del II Gruppo Parioli della polizia locale di Roma Capitale, che hanno proceduto ai primi accertamenti sul luogo dell’incidente, avviando immediatamente le indagini per risalire al responsabile. Scattate le ricerche del mezzo, una Volkswagen Golf, gli agenti sono riusciti in un breve lasso di tempo a rintracciare il conducente, un cittadino italiano di 60 anni. Svolte ulteriori verifiche, i caschi bianchi hanno appurato la compatibilita’ dei danni sul veicolo con l’impatto avvenuto poco prima.

Al termine degli accertamenti, l’uomo e’ stato denunciato per fuga e omissione di soccorso.