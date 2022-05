Roma: la grande festa dei tifosi per la vittoria della Conference League – VIDEO

A migliaia in delirio al Circo massimo per l'arrivo del bus dei giallorossi

Che la festa abbia inizio. Alle 16.50 sono partiti i due bus scoperti da via dell’Arcadia al Circo Massimo con giocatori, staff e coppa a bordo per celebrare il successo della Roma di ieri in Conference League. Gia’ a Trigoria centinaia di tifosi hanno salutato i calciatori alla partenza, mentre ad attenderli in centro dalle 16 c’erano gia’ oltre cinquemila persone per un numero destinato a crescere.

Cori contro Di Canio, inno della Roma fatto partire dalle casse dei tifosi, fumogeni e bandiere per una vera e propria invasione del centro.

Via di San Gregorio accanto al Colosseo e’ un tappeto di colore giallorosso. Tantissime bandiere: accanto a quelle giallorosse, si notano anche vessilli dell’Italia, del Portogallo (in onore dello Special One, diventato a Roma ‘Specialone’, Jose’ Mourinho) oltre che quella degli Stati Uniti (omaggio al presidente della Roma, l’americano Dan Friedkin).

Il giro proseguira’ poi per via Cristoforo Colombo, via delle Terme di Caracalla, Piazza di Porta Capena, per poi fare un giro dell’arena al Circo Massimo e infine raggiungere il Colosseo attraversando via di San Gregorio e via Celio Vibenna. Al termine dell’evento, previsto per le 20.30 circa rientreranno in via dell’Arcadia.