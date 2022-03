Roma-Lazio, monitorati arrivi ultras bulgari filorussi

Massima attenzione in occasione del derby di domenica pomeriggio all'Olimpico

Massima attenzione in occasione del derby tra Roma e Lazio di domenica pomeriggio all’Olimpico. Sotto la lente delle forze dell’ordine ci sono, infatti, le tifoserie straniere in arrivo nella Capitale. Sono attesi, in particolare, alcuni gruppi di ultras bulgari del Levski Sofia gemellati con la Lazio e, come gran parte delle tifoserie bulgare, storicamente filorussi. Per questo si sono intensificati i controlli sui supporter in arrivo’ anche attraverso un monitoraggio costante dei canali web, dei social e delle comunicazioni on line. Il timore sono anche possibili messaggi filorussi durante o prima del match con striscioni.

Un tema delicato, visto anche il precedente della scorsa settimana con lo striscione esposto a Verona e firmato ‘Curva Sud’ con le bandiere di Russia e Ucraina e poi una serie di numeri che rappresentano le coordinate di Napoli, quasi una sorta di indicazione a ‘colpire’ la citta’ partenopea proprio mentre infuria la guerra ad est. Il piano sicurezza per il derby, in ogni caso, verra’ messo a punto dalla Questura nelle prossime ore.

E’ prevista la convocazione di un tavolo tecnico, con un’ordinanza per definire ogni dettaglio. I controlli scatteranno gia’ sabato e interesseranno non solo l’area dello stadio Olimpico ad ampio raggio ma anche il centro storico e le zone della movida dove potrebbero incontrarsi supporter delle opposte tifoserie. Sorvegliati speciali i punti caldi attorno al Foro Italico: ponte Duca d’Aosta e Ponte Milvio per evitare contatti tra tifosi delle due squadre che accederanno all’impianto sportivo dai lati opposti.

Monitorati in queste ore anche i canali social. A non deporre a favore di un clima sereno anche l’aggressione subita da alcuni tifosi del Vitesse, club che stasera sfida la Roma all’Olimpico per il ritorno della Conference League, in un pub al centro della capitale da parte di un gruppo di circa 40 supporter giallorossi che hanno lanciato bottiglie contro i supporter olandesi, insultandoli. Quattro persone sono state denunciate ma in questura si stanno monitorando le immagini per decidere eventuali Daspo.