Roma: lupo investito nella riserva naturale di Mezzocamino, indagini in corso

Nel giorno dell'Epifania

Un lupo e’ stato investito e ucciso nel giorno dell’Epifania all’interno della riserva naturale statale del litorale romano in zona Mezzocamino, a Roma.

Sul posto i carabinieri della stazione Forestale di Ostia intervenuti, a seguito della segnalazione effettuata da personale della Lipu, in localita’ “ponte Mezzocamino” adiacente la corsia complanare interna del Grande Raccordo Anulare, all’altezza del chilometro 58,200.

I militari hanno richiesto l’intervento dell’Asl rm2 per gli accertamenti veterinari immediati sul posto e la carcassa e’ stata affidata temporaneamente al canile Asl 3 “Muratella” per poi essere consegnata all’istituto Zooprofilattico per gli accertamenti tecnici di rito previsti.