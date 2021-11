Roma: maxi controllo interforze a Termini, verifiche su 252 persone – VIDEO

La zona è stata completamente interdetta al traffico per tutte le fasi delle operazioni di polizia, in particolare, le vie di accesso alla zona, Via Giolitti, Via Marsala, piazza dei Cinquecento e tutte le vie adiacenti

Maxi controllo interforze dell’area della Stazione Termini. Nella mattinata di ieri, come stabilito in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, in Prefettura, con ordinanza del Questore, è stata effettuata un’altra operazione straordinaria di ordine e sicurezza pubblica, a supporto di controlli e verifiche di polizia, con un significativo dispositivo interforze, costituito da equipaggi della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e della Polizia Locale Roma Capitale.

La zona è stata completamente interdetta al traffico per tutte le fasi delle operazioni di polizia, in particolare, le vie di accesso alla zona, Via Giolitti, Via Marsala, piazza dei Cinquecento e tutte le vie adiacenti sono state scandagliate da equipaggi dei Reparti inquadrati al fine di cinturare l’area interessata e consentire un accurato controllo di tutti i soggetti che stazionano nelle zona. Agenti in borghese, affiancati dai cani delle unità cinofile, hanno proceduto al controllo dei ballatoi in via Giolitti per verificare la presenza di eventuali spacciatori.

All’esito di tale attività sono state controllate 252 persone, di cui 206 stranieri e 96 con precedenti di polizia. Sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria due persone, rispettivamente per contraffazione e per omessa comunicazione all’Autorità di P.S. delle generalità dei clienti da parte dei gestori di alberghi. Sono stati altresì controllati 8 veicoli e 18 esercizi commerciali. 25 sono state le sanzioni amministrative per un totale di 13.500 euro relativamente alla violazione del regolamento di polizia urbana, del regolamento edilizio e della normativa anti Covid per il mancato controllo del “green pass” in un esercizio commerciale di via Giolitti. Inoltre, 5 soggetti stranieri, di cui 2 del Gambia e 3 del Bangladesh, sono stati accompagnati per accertamenti presso l’Ufficio Immigrazione. Di questi, uno è stato sottoposto ad espulsione e collocato presso il Centro Permanenza per il Rimpatrio di Bari.

Ad attuare i servizi all’interno dello scalo ferroviario il Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio. All’esito dell’operazione sono state 440 le persone identificate e 4 gli esercizi di somministrazione sottoposti a controlli amministrativi con verifica del possesso di “green pass”, 4 le sanzioni connesse al regolamento di polizia urbana. I Carabinieri della Compagnia di Roma Piazza Dante invece, con la collaborazione dei militari del Nucleo Radiomobile di Roma e dei Carabinieri specializzati del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS), nella zona dell’Esquilino nel corso dell’attività hanno controllato persone, veicoli, esercizi commerciali e strutture ricettive, riscontrando delle irregolarità in un ristorante, in un minimarket e in un affittacamere.

In particolare, sia nel minimarket, gestito da un cittadino del Bangladesh, che nel ristorante, la cui titolare è una cinese, i Carabinieri hanno elevato sanzioni amministrative per la mancata tracciabilità degli alimenti stoccati; nel minimarket, inoltre, i militari hanno riscontrato anche l’uso di shopper non conformi. In un affittacamere, invece, i Carabinieri hanno fatto scattare una denuncia nei confronti della titolare, anche in questo caso una cinese, per non aver comunicato alle Autorità competenti le generalità degli ospiti che stavano alloggiando nella struttura. Sono stati controllati, complessivamente, oltre 100 persone e 51 veicoli.