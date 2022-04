Roma: muore in piazza Mastai, si indaga su decesso di 68enne straniera

La donna era una senza dimora

E’ morta all’alba in strada a Roma. Si tratta di una donna bulgara di 68 anni che alle cinque di ieri mattina è morta in piazza Mastai apparentemente per cause naturali.

A lanciare l’allarme sono state alcune donne che erano con lei e sul posto, oltre agli operatori del 118 che ne hanno costatato il decesso, anche gli agenti della questura capitolina.

La donna era una senza dimora, sul suo corpo non vi sarebbero state trovate evidenti tracce di violenza ma, nonostante ciò, gli investigatori hanno messo la salma a disposizione dell’autorità giudiziaria che ne disporrà il sequestro.