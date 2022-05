Roma: nasce “Daje”, il comitato a sostegno del termovalorizzatore

Tra i primi sostenitori, esponenti del mondo dell’associazionismo, della politica, giornalisti (tra i tanti, Riccardo Chiaberge e Giancarlo Loquenzi) e imprenditori come Chicco Testa

Sostenere la presa di posizione con cui il sindaco Roberto Gualtieri ha annunciato la costruzione entro quattro anni di un moderno termovalorizzatore per Roma che chiuda sul territorio il ciclo dei rifiuti, allineando la Capitale alle principali metropoli europee. Con questo obiettivo nasce “Daje” – il Comitato Termovalorizzatore Roma.

Tra i primi sostenitori – esponenti del mondo dell’associazionismo, della politica, giornalisti tra i tanti, Riccardo Chiaberge e Giancarlo Loquenzi) e imprenditori (come Chicco Testa) che – si legge in una nota del comitato – “hanno a cuore le sorti di Roma, oltre a cittadini stufi di costose, precarie, inefficienti e ambientalmente insostenibili soluzioni di ripiego nello smaltimento dei rifiuti urbani alle quali sono puntualmente ricorse le precedenti amministrazioni capitoline”.

“Finalmente – scrivono i fondatori di “Daje” – il sindaco Gualtieri osa spezzare il tabù che ha condannato da decenni la città ad essere comunemente collegata all’emergenza rifiuti. Annunciando la costruzione entro quattro anni di un moderno termovalorizzatore a controllo pubblico per chiudere il ciclo dei rifiuti all’interno del proprio territorio, il sindaco di Roma allinea la metropoli al resto delle capitali europee tutte dotate di impianti di smaltimento intelligente della parte non recuperabile dei rifiuti e fornendo così anche un contributo energetico al fabbisogno cittadino. I termovalorizzatori non sono un ostacolo alla raccolta differenziata anzi, un’esperienza ventennale dimostra che la fanno progredire”.

“Siamo un gruppo aperto, senza affiliazioni ideologiche – aggiungono – unito dal convincimento che per la pulizia e il decoro di Roma sia giunta l’ora di superare l’ostruzionismo da parte di un’idea di ambientalismo fatto soltanto di atteggiamenti chiusi e in fuga dalla realtà. Per questo manifestiamo il nostro appoggio alla decisione del sindaco di dotare Roma di una tecnologia waste to energy”.

Ecco chi sono i primi firmatari del Comitato:

Chicco Testa, imprenditore

Monica Tommasi, presidente di Associazione Amici della Terra

Rosa Filippini, direttrice di Astrolabio

Patrizia Feletig, presidente di Associazione Copernicani

Marco Bentivogli, Coordinatore Nazionale di Base Italia

Marco Taradash, giornalista

Claudio Petruccioli, giornalista

Riccardo Chiaberge, giornalista

Giancarlo Loquenzi, giornalista

Linda Lanzillotta, economista

Franco Tatò, imprenditore

Ernesto Auci, direttore First on Line

Luigi Capello, Ceo LVenture Group

Francesco Talò, diplomatico

Alessia Morani, deputata

Francesco Carpano, consigliere comunale

Angelo Artale presidente Tavolo Qualità II municipio e Dg Finco

Pierluigi Battista, giornalista