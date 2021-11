Roma: nella notte maxi-tamponamento con 19 veicoli coinvolti

Su Pontina, 7 feriti Nessuno è grave. Polizia locale a lavoro per ore

Questa notte, intorno a mezzanotte e mezza, diverse pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale, con i gruppi GPIT ( Gruppo Pronto intervento traffico) e IX Gruppo Eur, sono intervenute per un incidente in Via Pontina, all’altezza del KM 17.900, che ha visto coinvolti 19 veicoli.

Nel tamponamento a catena sono rimasta ferite 7 persone, di cui nessuna al momento risulta in gravi condizioni, che sono state trasportate in ospedale per le cure mediche del caso. Gli agenti sono rimasti impegnati per ore per gli accertamenti necessari a ricostruire quanto accaduto e rilevare i danni sui veicoli coinvolti, oltreché per ripristinare il regolare transito veicolare