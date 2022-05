Roma: niente più tassa per le cremazioni fuori città

Ok dalle commissioni congiunte Ambiente e Bilancio. Ora il documento potrà approdare in aula Giulio Cesare

Dal Campidoglio arriva lo stop per la tassa sulle cremazioni fuori città. Le commissioni congiunte Ambiente e Bilancio questa mattina hanno espresso parere favorevole sulla proposta di delibera che prevede l’eliminazione della tassa sulle cremazioni fuori dalla città: un contributo di 220 euro che viene richiesto da decenni alle famiglie che decidono di cremare il defunto in un comune diverso. Dopo il voto favorevole delle due commissioni, ora il documento potrà approdare in aula Giulio Cesare.