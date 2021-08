Roma, oltre 50 interventi dei pompieri per incendi di sterpaglie

Le zone maggiormente colpite sono state in provincia

Continua la rovente estate romana, sia sotto il punto di vista delle temperature che degli incendi. Sono stati oltre 50 gli interventi effettuati oggi dai vigili del fuoco del Comando di Roma per incendi a sterpaglie nella Capitale e nelle zone limitrofe, inerenti comunque al territorio provinciale.

Le zone maggiormente colpite sono state in provincia: Carpineto Romano, Velletri, Capena, Pomezia e Nettuno. Per quanto riguarda invece il territorio della Capitale, 10 squadre sono state coinvolte nel primo pomeriggio nella zona Borghesiana, periferia est, per un vasto incendio di sterpaglie. I pompieri continuano anche in questi momenti tardo pomeridiani il loro intervento di messa in sicurezza di strade, abitazioni e capannoni. Al momento non risultano feriti.