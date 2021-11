Per verificarne la natura ed eventualmente provvedere al brillamento

Share on WhatsApp

Share on LinkedIn

Un probabile ordigno bellico e’ stato ritrovato all’interno di villa Torlonia, a Roma.

Sul posto, oltre ai poliziotti del Reparto Volanti, anche gli artificieri per le verifiche e l’eventuale messa in sicurezza.

L’area e’ stata transennata. La segnalazione e’ arrivata nel primo pomeriggio per il ritrovamento nella parte della villa vicina all’ingresso di via Siracusa, dove sono in corso degli scavi.