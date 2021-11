A salvare la ragazza malintenzionato sono state le urla che hanno attirato l'attenzione del vicinato.

Share on WhatsApp

Share on LinkedIn

entata violenza sessuale ieri alle 23 in via Augusto Aubry, nel quartiere Prati, a Roma. Un 36enne ucraino ha seguito una donna di circa 30 anni in strada e, dopo averla spintonata, ha provato a violentarla. Sul posto i poliziotti del Reparto Volanti e i colleghi del commissariato Prati che hanno arrestato l’uomo, che aveva precedenti penali, con l’accusa di violenza sessuale.

Ad intervenire in aiuto della vittima alcuni condomini che hanno bloccato lo straniero e dato l’allarme al 112.