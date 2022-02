Roma: “Pd assassini”, la scritta contro la sezione Marturano nel III municipio

"È una delle sezioni di Roma con il maggior numero di iscritti, ha eletto 6 consiglieri municipali in III Municipio, ha un'assessora municipale e un consigliere comunale. Evidentemente il nostro lavoro in città e sul territorio infastidisce qualcuno", ha dichiarato consigliere comunale Riccardo Corbucci

Share on WhatsApp

Share on LinkedIn

“Voglio esprimere la mia vicinanza agli amici e compagni della sezione del Partito democratico del Nuovo Salario in III Municipio dedicata a Giovanna Marturano. Questa mattina infatti è comparsa sul muro vicino alla sezione la scritta ‘Pd assassini’ con tanto di falce e Martello. Ci tengo a mandare un abbraccio all’ignorante e al codardo di turno”. Lo dichiara in una nota Riccardo Corbucci, consigliere comunale del Partito democratico di Roma.

“La sezione Pd del Nuovo Salario è stata fondata alla nascita del Partito democratico. È una delle sezioni di Roma con il maggior numero di iscritti, ha eletto 6 consiglieri municipali in III Municipio, ha un’assessora municipale e un consigliere comunale. Evidentemente il nostro lavoro in città e sul territorio infastidisce qualcuno. Motivo per cui raddoppieremo i nostri sforzi”, conclude la nota.