Roma: Pedica (+Eu), serve accalappia cinghiali per sicurezza cittadini

Una proposta singolare che però fa capire quale qual è la situazione attuale a Roma

“Il Comune di Roma attivi il servizio di segnalazione di cinghiali vaganti. Oramai la presenza sempre più numerosa dei cinghiali in città mette a rischio la sicurezza dei cittadini. Così come esiste un servizio per togliere i cani randagi dalle strade e ospitarli nei canili, allo stesso modo bisognerebbe istituzionalizzare la figura dell’accalappia cinghiali per riportarli nel loro habitat naturale.

Suggerisco al neo sindaco Gualtieri di prendere sul serio questa proposta per il rispetto dei cittadini romani e per la tutela di animali che certamente non dovrebbero stare in mezzo al cemento e ai rifiuti ma sulle montagne”. È quanto afferma in una nota Stefano Pedica di Più Europa.