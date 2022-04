Roma piange Paolo Arca, presidente dell’associazione Villa Pamphilj

Noto nella Capitale per l'impegno civile nella tutela ambientale. Una targa dedicata nel municipio XII

Paolo Arca, presidente dell’associazione Villa Pamphilj, noto nella Capitale per l’impegno civile nella tutela ambientale, è morto ieri a Roma. Ne hanno dato l’annuncio, con un messaggio su Facebook, i rappresentanti dell’associazione.

“Con dolore vi diamo questa tragica notizia, il suo grande cuore ci ha lasciato”.

“Una immensa perdita per noi che lo abbiamo conosciuto, per chi gli ha voluto bene, per la sua Villa Pamphilj, il Municipio XII e la città tutta. Ci mancherà moltissimo, che la terra gli sia lieve come lui lo è stato per lei. Noi daremo il nostro piccolo contributo al suo ricordo chiedendo che gli venga dedicata una targa in Villa”. Così il consigliere capitolino e vicepresidente della commissione Ambiente Daniele Diaco

I funerali si terranno domani giovedì 28 aprile alle 11:00 nella chiesa di Nostra Signora De La Salette, in piazza Madonna De La Salette a Roma.