Roma, positivo al Covid fugge dal San Camillo: ripreso e denunciato

Trovato in pigiama in un esercizio commerciale di Ladispoli

Un 44enne di Roma, positivo al Covid e scappato dall’ospedale, è stato denunciato dai carabinieri di Ladispoli dopo essere stato trovato all’interno di un esercizio commerciale. I Carabinieri erano intervenuti su richiesta di alcuni avventori del negozio, i quali avevano segnalato la presenza di un uomo che stava avvertendo un malore.

Giunti sul posto assieme a personale sanitario del 118, i Carabinieri hanno notato subito come qualcosa non andasse nell’uomo, che si presentava vestito solamente di una giacca ed un pigiama. Sgomberato il locale e chieste ulteriori informazioni, il 44enne ammetteva di essersi allontanato quella stessa mattina dall’Ospedale San Camillo di Roma. Effettuati i primi immediati accertamenti si è scoperto che l’uomo, già ricoverato nel reparto Covid – 19, se ne era allontanato arbitrariamente, benché perfettamente consapevole di essere ancora positivo.

Prima di fuggire dall’ospedale aveva anche danneggiato varie apparecchiature mediche e, nel tentativo di guadagnare la fuga, aveva pure avuto una breve colluttazione con alcune infermiere che cercavano di trattenerlo.

Giunta sul posto, appositamente da Roma, un’ambulanza specifica equipaggiata per trattare e contenere il contagio da persone affette da patologie infettive, l’uomo è stato trasportato presso il Reparto Covid – 19 dell’Ospedale Civile San Paolo di Civitavecchia, ove si trova tuttora, prossimo alla guarigione. Per fortuna, gli esami sanitari hanno acclarato come l’interessato non fosse contagioso all’atto della fuga proprio poiché già in via di guarigione. Ora dovrà comunque rispondere di vari violazioni, dal danneggiamento, alla violazione della normativa in materia prevenzione e limitazione del contagio da Covid – 19.