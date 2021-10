Continua l'azione delle forze dell'ordine contro le occupazioni abusive

Coordinata dalla Prefettura prosegue sul territorio la decisa azione delle forze dell’ordine per riaffermare sicurezza e legalità. In via Santa Rita da Cascia a Tor Bella Monaca sgomberati e restituiti ad Ater cinque locali, ora di nuovo a disposizione di tutta la comunità”. Lo scrive la Prefettura di Roma sull’account Twitter.

L’operazione e’ stata condotta dai carabinieri del Comando Provinciale di Roma e dalla polizia di Stato.